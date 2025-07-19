Лаваш з тунцем: швидке та смачне перекушування за 10 хвилин

Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.

У Харкові протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. З ночі та до обіду триватимуть сильні дощі з грозами. Після обіду опади послабшають — дощ буде дрібним і припиниться лише під вечір.