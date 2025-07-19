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19.07.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Лаваш з тунцем: швидке та смачне перекушування за 10 хвилин

Відмінний рецепт, коли хочеться чогось смачного, але без зайвої метушні.

 
Як пише РЕДПОСТ, коли бажання перекусити підкрадається непомітно, а часу на приготування зовсім немає або треба швидко приготувати щось для пікніка, на допомогу приходять прості, але ситні рішення. Одне з таких - лаваш з тунцем. Страва вимагає мінімум зусиль і дозволить вам за лічені хвилини приготувати відмінне перекушування або легку вечерю. А якщо хочеться поекспериментувати — додай трохи огірка чи плавленого сиру.
 

Лаваш із тунцем

 

Продукти:

 
  • 1-2 листи лаваша
  • 1 банка тунця (консервованого)
  • 2 пера зеленої цибулі
  • 2 яйця
  • 1/2 пучка зелені (кріп, петрушка до смаку)
  • 3-4 ст. майонезу
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Відварити яйця вкруту.
  2. Остудити яйуя.
  3. Очистити яйця.
  4. Дрібно нарізати відварені яйця.
  5. Подрібнити зелену цибулю.
  6. Нарубати всю зелень.
  7. Розім'яти тунець вилкою в окремій мисці.
  8. З'єднати в мисці тунець, нарізані яйця, зелену цибулю та всю зелень.
  9. Перемішати всі інгредієнти начинки до однорідності.
  10. Закрити начинку майонезом.
  11. Знову ретельно перемішати.
  12. Нарізати листи лаваша на квадрати чи прямокутники бажаного розміру.
  13. Викласти отриману начинку на кожен шматочок лаваша.
  14. Загорнути лаваш із начинкою в конвертики або рулетики.
 
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Тэги:  рецепт, пікнік, лаваш, риба, тунець, цибуля, яйця, майонез
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