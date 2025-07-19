19.07.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Лаваш з тунцем: швидке та смачне перекушування за 10 хвилин
Відмінний рецепт, коли хочеться чогось смачного, але без зайвої метушні.
Як пише РЕДПОСТ
, коли бажання перекусити підкрадається непомітно, а часу на приготування зовсім немає або треба швидко приготувати щось для пікніка, на допомогу приходять прості, але ситні рішення. Одне з таких - лаваш з тунцем. Страва вимагає мінімум зусиль і дозволить вам за лічені хвилини приготувати відмінне перекушування або легку вечерю. А якщо хочеться поекспериментувати — додай трохи огірка чи плавленого сиру.
Лаваш із тунцем
Продукти:
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1-2 листи лаваша
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1 банка тунця (консервованого)
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2 пера зеленої цибулі
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2 яйця
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1/2 пучка зелені (кріп, петрушка до смаку)
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3-4 ст. майонезу
Покроковий рецепт приготування:
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Відварити яйця вкруту.
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Остудити яйуя.
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Очистити яйця.
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Дрібно нарізати відварені яйця.
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Подрібнити зелену цибулю.
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Нарубати всю зелень.
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Розім'яти тунець вилкою в окремій мисці.
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З'єднати в мисці тунець, нарізані яйця, зелену цибулю та всю зелень.
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Перемішати всі інгредієнти начинки до однорідності.
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Закрити начинку майонезом.
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Знову ретельно перемішати.
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Нарізати листи лаваша на квадрати чи прямокутники бажаного розміру.
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Викласти отриману начинку на кожен шматочок лаваша.
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Загорнути лаваш із начинкою в конвертики або рулетики.
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