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18.09.2023  21:25   Дмитро Колонєй

Готуємо рулет з лавашу з баклажанами, часником та вершковим сиром

Економний та ситний рецепт із підручних продуктів.

 
Як пише РЕДПОСТ, така страва буде і непоганою закускою, і доповненням до вечері.
 

Рулет з лавашу з баклажанами, часником та вершковим сиром.

 

Продукти:

 

  • баклажани - 2 штуки,
  • лаваш - 1 лист,
  • вершковий сир – 100 г,
  • кріп - 0,5 пучка,
  • часник – 2 зубчики,
  • волоські горіхи – 50 г,
  • сіль - 1 щіпка,
  • мелений чорний перець – 1 щіпка.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати баклажани тонкими пластинами,
  2. Посолити
  3. Злегка обсмажити із двох сторін.
  4. Дрібно нарубати кріп.
  5. Подрібнити горіхи ножем або кавомолкою.
  6. Часник пропустити через часнику.
  7. Додати часник, зелень та горіхи в крем-сир,
  8. Перемішати.
  9. Поперчити.
  10. Змастити лаваш крем-сиром по всій поверхні
  11. Зверху викласти скибочки баклажанів
  12. Згорнути рулет.
  13. Затягнути його у плівку.
  14. Відправити на годину в холодильник
  15. Нарізати перед подачею.
  16. Прикрасити рулет гілочками кропу, що залишилися.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати французьку запіканку тімбаль

 

Тэги:  рецепт, рулет, даваш, часник, баклажани, сир
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