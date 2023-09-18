18.09.2023 21:25 Дмитро Колонєй
Готуємо рулет з лавашу з баклажанами, часником та вершковим сиром
Економний та ситний рецепт із підручних продуктів.
Як пише РЕДПОСТ
, така страва буде і непоганою закускою, і доповненням до вечері.
Рулет з лавашу з баклажанами, часником та вершковим сиром.
Продукти:
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баклажани - 2 штуки,
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лаваш - 1 лист,
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вершковий сир – 100 г,
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кріп - 0,5 пучка,
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часник – 2 зубчики,
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волоські горіхи – 50 г,
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сіль - 1 щіпка,
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мелений чорний перець – 1 щіпка.
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати баклажани тонкими пластинами,
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Посолити
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Злегка обсмажити із двох сторін.
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Дрібно нарубати кріп.
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Подрібнити горіхи ножем або кавомолкою.
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Часник пропустити через часнику.
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Додати часник, зелень та горіхи в крем-сир,
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Перемішати.
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Поперчити.
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Змастити лаваш крем-сиром по всій поверхні
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Зверху викласти скибочки баклажанів
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Згорнути рулет.
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Затягнути його у плівку.
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Відправити на годину в холодильник
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Нарізати перед подачею.
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Прикрасити рулет гілочками кропу, що залишилися.
Смачного!
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