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18.09.2023  23:39   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ,  мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував:
 
"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста."
 
За попередньою інформацуією ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. 
Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. 
 
Всього було приблизно 7 вильотів з БНР, деякі в режимі ППО.
 
Інформацію про удар ворога по Холодногірському району Харкова підтвердив і очільник ХОВА Олег Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється."
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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