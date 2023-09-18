18.09.2023 23:39 Дмитро Колонєй
Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова
Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував:
"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста."
За попередньою інформацуією ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.
Всього було приблизно 7 вильотів з БНР, деякі в режимі ППО.
Інформацію про удар ворога по Холодногірському району Харкова підтвердив і очільник ХОВА Олег Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється."
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