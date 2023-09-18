18.09.2023 23:39 Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.



Від ударів ворога постраждав Холодногірський район Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував:

"Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста."

За попередньою інформацуією ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Всього було приблизно 7 вильотів з БНР, деякі в режимі ППО.

Інформацію про удар ворога по Холодногірському району Харкова підтвердив і очільник ХОВА Олег Синєгубов: "Окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється."