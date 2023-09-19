19.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 24–26° вище нуля.

Народні прикмети

Ранковий туман віщує тепло на найближчі дні.

Тепла погода віщує довгу осінь.

Якщо вранці у цей день на деревах з’явився іній, то зима буде сніжною.

У давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики: якщо воно лягає лицьовою стороною доверху – до студеної зими, зворотною догори – зима буде теплою, а якщо і так, і так – то до помірної зими.