Прогноз погоди у Харкові на 19 вересня

У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 24–26° вище нуля.
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору: оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.
Кожен рік 19 вересня відзначається день народження дружелюбного електронного – «Смайлика».
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