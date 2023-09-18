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18.09.2023  20:33   Дмитро Колонєй

Окупанти вважають, що у ЗСУ все крутіше, ніж у них та що їм брешуть про телевізору (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаціної армії обговорює з товаришем перевагу ЗСУ в технічному забезпеченні:
 
  • «у них(ЗСУ) все круче, чем у нас»;
  • «наши все, бл*дь, продали, бл*дь, просрали»;
  • «наши тупо по телевизору п*здят, что все ах*ительно у них»;
  • «у них(ЗСУ) 20, бл*дь, птичек в воздухе, а у нас 1, вот вся разница к примеру».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти перегруповуються для продовження наступу на Харківщині.

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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