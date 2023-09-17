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17.09.2023  16:06   Дмитро Колонєй

Окупанти перегруповуються для продовження наступу на Харківщині

Це відбувається через значні втрати ворога на Харквщині.


Окупанти перегруповуються для продовження наступу на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Telegraf, російський поступ на Куп’янському напрямку сповільнився. Причин цього одразу кілька.
 
За словами керівника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, насамперед це пов’язано з тим, що окупант отримали добре по зубах біля Новоєгорівки. Але є й інша причина.
Рахунок іде на сотні тисяч: у ГУР назвали кількість російських солдатів на окупованих територіях
"А по-друге, мені здається, це пов’язано з формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після того, після отримання на горіхи від ЗСУ", — сказав речник.
 
Євлаш наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів супротивника.
 
Нагадаємо, що протягом літа 2023 року російські окупанти активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники формують ударний кулак.
 
Источник:   Telegraf
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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