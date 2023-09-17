17.09.2023 16:06 Дмитро Колонєй

Окупанти перегруповуються для продовження наступу на Харківщині

Це відбувається через значні втрати ворога на Харквщині.



Окупанти перегруповуються для продовження наступу на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Telegraf, російський поступ на Куп’янському напрямку сповільнився. Причин цього одразу кілька.

За словами керівника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, насамперед це пов’язано з тим, що окупант отримали добре по зубах біля Новоєгорівки. Але є й інша причина.

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"А по-друге, мені здається, це пов’язано з формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після того, після отримання на горіхи від ЗСУ", — сказав речник.

Євлаш наголосив, що українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів супротивника.

Нагадаємо, що протягом літа 2023 року російські окупанти активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.