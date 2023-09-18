18.09.2023 19:47 Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили Всесвітній день прибирання

Захід пройшов у роботі впорядкування Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Слобідському районі пройшли заходи до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day».

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У них взяли участь близько 1 тис. осіб: співробітники райадміністрації, працівники закладів освіти та охорони здоровʼя, робітники комунальних підприємств:

прибрано 57 га території,

зібрано та вивезено понад 166 куб. м листя, сміття та гілок,

скошено 6 га трави

пофарбовано 23 дверей у найпростіших укриттях.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до вечора вівторка появится гаряча вода у сотнях домівок трьох районів Харкова.