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18.09.2023  19:47   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили Всесвітній день прибирання

Захід пройшов у роботі впорядкування Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Слобідському районі пройшли заходи до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day».
 
 
У них взяли участь близько 1 тис. осіб: співробітники райадміністрації, працівники закладів освіти та охорони здоровʼя, робітники комунальних підприємств:
  • прибрано 57 га території,
  • зібрано та вивезено понад 166 куб. м листя, сміття та гілок,
  • скошено 6 га трави
  • пофарбовано 23 дверей у найпростіших укриттях.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до вечора вівторка появится гаряча вода у сотнях домівок трьох районів Харкова.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, свято, харків
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