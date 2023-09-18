У Харкові відзначили Всесвітній день прибирання

Захід пройшов у роботі впорядкування Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до вечора вівторка появится гаряча вода у сотнях домівок трьох районів Харкова.
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Якщо слідувати девізу «Всі засоби хороші», можна легко досягти свого. Головне - не пройтися катком по почуттях тих, хто вам дорогий: сьогоднішній загрожує образами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 18 вересня у всьому світі відзначається Всесвітній день моніторингу якості води.
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