04.02.2023 21:05 Віталій Хінєвіч

Як зробити ідеально чистою ванну кімнату без зайвих зусиль

Кілька порад допоможуть зберегти ванну кімнату в гарному стані та дозволять забути про важковивідні плями.

На прилавках магазинів можна знайти безліч миючих засобів та щіток. Кожен із цих продуктів обіцяє блискучу чистоту. Однак для очищення ванни зовсім необов'язково використовувати складну комбінацію різних гелів та порошків. Багато якісних засобів для чищення можна приготувати з того, що є під рукою.

Харчова сода

Вам знадобиться:

губка для миття посуду;

харчова сода.

Як це зробити:

1. Змочіть губку теплою водою та відіжміть зайву рідину.

2. Занурте губку в харчову соду і проведіть нею по поверхні ванни, приділяючи особливу увагу зливу та області під краном.

3. Очистіть стінки ванни круговими рухами зверху донизу. Видавте зайву воду з губки і при необхідності повторно нанесіть харчову соду.

4. Якщо деякі частини ванни миттєво не очищаються, нанесіть на них харчову соду і залиште на деякий час (близько 1 години).

5. Ще раз протріть ванну губкою, потім змийте залишки харчової соди холодною водою.

Видалити особливо стійкі плями можна сумішшю харчової соди та оцту. Нанесіть пасту на 10 хвилин, а потім змийте водою.

Оцет

Вам знадобиться:

оцет;

М'який шматок тканини;

обприскувач.

Як це зробити:

Для очищення емалі на ванні:

1. Змішайте в рівних пропорціях воду та оцет.

2. Нанесіть суміш на м'яку тканину та протріть забруднені місця.

3. Промийте водою.

4. За потреби повторіть процес.

Зауважте, що кислотні продукти можуть пошкодити емальоване покриття ванни. Тому будьте дуже обережні при чищенні ванни оцтом і не залишайте засіб для чищення на поверхні ванни надовго.

Для чищення акрилової ванни:

1. Змішайте рівні частини води та оцту і перелийте суміш у пульверизатор.

2. Розподіліть суміш на поверхню ванни і залиште на 30 хвилин.

3. Протріть ванну м'якою тканиною та промийте водою.

Суміш харчової соди, засобу для миття посуду та лимонного соку

Вам знадобиться:

харчова сода;

лимонний сік;

посудомийний засіб;

губка.

Як це зробити:

1. Змішайте рідину для миття посуду та харчову соду в пропорції 1:1. Додати кілька крапель лимонного соку.

2. Розмішуйте розчин до появи піни.

3. Нанесіть суміш на ванну за допомогою губки та залиште приблизно на 30 хвилин.

4. Після цього часу протріть ванну, рухаючись зверху вниз.

5. Змийте залишки суміші водою.

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