22.02.2024 16:00 Дмитро Колонєй

Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові

Де та чим саме займаються фахівці підприємства розповіли у «Харківзеленбуді».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі бригади СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, зокрема, прибирають сніг та обрізають сухі аварійні дерева.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальнки ремонтують входи до найпростіших укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.