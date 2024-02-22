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22.02.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові

Де та чим саме займаються фахівці підприємства розповіли у «Харківзеленбуді».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі бригади СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, зокрема, прибирають сніг та обрізають сухі аварійні дерева.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальнки ремонтують входи до найпростіших укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.

 

Тэги:  прибирання, комунальники, харків, негода
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