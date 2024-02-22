Комунальники усувають наслідки негоди у Харкові

Де та чим саме займаються фахівці підприємства розповіли у «Харківзеленбуді».
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Холодногірському районі бригади СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, зокрема, прибирають сніг та обрізають сухі аварійні дерева.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальнки ремонтують входи до найпростіших укриттів у житлових будинках комунальної форми власності.
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Там, де раніше можливі були серйозні суперечки, зазвичай вдається знайти шлях до вирішення проблем за допомогою гумору або вигідних умов, які задовольняють обидві сторони.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній сніг поступово перейде у дрібний дощ зі снігом, який ввечері зміниться дощем.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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