22.02.2024 16:15 Віталій Хінєвіч

Всеукраїнська екологічна акція - операція «Первоцвіт - 2024» стартувала на Харківщині

Акція проводиться в Україні щорічно та триває з лютого по травень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Метою акції є запобігання незаконному збиранню, транспортуванню та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.

Державна екологічна інспекція у Харківській області попереджає: продаж первоцвітів – це порушення природоохоронного законодавства, Законів України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього природного середовища України», а також правил торгівлі. Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягає безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення конфіскації.

Відповідальність несе не тільки продавець, а й покупець квітів. Адміністративна відповідальність передбачена у формі штрафів та збитків, розрахованих на кожну рослину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram