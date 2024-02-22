22.02.2024 16:15 Віталій Хінєвіч
Всеукраїнська екологічна акція - операція «Первоцвіт - 2024» стартувала на Харківщині
Акція проводиться в Україні щорічно та триває з лютого по травень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
Метою акції
є запобігання незаконному збиранню, транспортуванню та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.
Державна екологічна інспекція у Харківській області попереджає: продаж первоцвітів – це порушення природоохоронного законодавства, Законів України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього природного середовища України», а також правил торгівлі. Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягає безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення конфіскації.
Відповідальність несе не тільки продавець, а й покупець квітів. Адміністративна відповідальність передбачена у формі штрафів та збитків, розрахованих на кожну рослину.
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