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22.02.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

Всеукраїнська екологічна акція - операція «Первоцвіт - 2024» стартувала на Харківщині

Акція проводиться в Україні щорічно та триває з лютого по травень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Метою акції є запобігання незаконному збиранню, транспортуванню та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.
 
 Державна екологічна інспекція у Харківській області попереджає: продаж первоцвітів – це порушення природоохоронного законодавства, Законів України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього природного середовища України», а також правил торгівлі.  Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягає безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення конфіскації.
 
Відповідальність несе не тільки продавець, а й покупець квітів. Адміністративна відповідальність передбачена у формі штрафів та збитків, розрахованих на кожну рослину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісах Харківської області підгодовують диких тварин.
 
Тэги:  харків, первоцвіт
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