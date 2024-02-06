06.02.2024 17:50 Віталій Хінєвіч

У лісах Харківської області підгодовують диких тварин

На підгодівельних майданчиках у лісництвах обладнали спеціальні годівниці, куди єгерська служба викладає харчі для тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Тварин годують постійно протягом холодних місяців. Мисливствознавці розповідають, що це допомагає лісовим мешканцям пережити зиму, бо далеко не всі тварини можуть добути собі їжу під снігом та мерзлою землею. Тим паче додають фахівці, важливо зберегти популяцію диких звірів, особливо тих видів, яких небагато в їхньому регіоні.

На підгодівельних майданчиках у лісництвах обладнали спеціальні годівниці, куди єгерська служба викладає харчі для тварин. Сіно, вінички, зерно, кукурудзу та обов’язково сіль. Частими гостями тут бувають козулі, кабани, олені та навіть лосі. Про це свідчать чимало слідів звірів біля годівниць.

Для підгодівлі в зимовий період працівники філії завчасно заготовили корми. 900 кг сіна, 1600 віничків, майже 6,5 тонн зерна, майже 2 тонни силосу, понад 5 тонн коренеплодів та 179 кг солі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вихованці учнівського лісництва підгодовують птахів взимку.