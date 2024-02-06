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06.02.2024  17:21   Дмитро Колонєй

Харківський митник заробив сотні тисяч на хабарах

Відправили за грати іспектора харківської митниці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, стала відома доля митника, який заробив на хабарах  сотні тисяч гривень. Він шантажував тим, що у разі невиконання вимог він особисто посприяє виконанню погроз, зокрема буде вживати тривалих безпідставних заходів митного контролю.
 
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Діяв хабарник  у період з липня по вересень 2016 року ділок встиг отримати «під своїм впливом» майже  300 тисяч гривень. 
 
Правоохоронці викрили митника та повідомили йому про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
 
Вироком Ленінського районного суду м. Харкова його визнано винним і відправлено за грати на  6 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, у тому числі органах Державної митної служби, строком на 3 роки, з конфіскацією всього особистого належного йому майна.
 
Прокурори Харківської обласної прокуратури посилили вирок в суді апеляційної інстанції: рішення суду першої інстанції залишено у силі та додатково митника позбавлено спеціального звання радника податкової та митної служби другого рангу.
 
Митника звільнено із займаної посади. Після оголошення вироку судом апеляційної інстанції його взято під варту в залі суду. Наразі він відбуває призначене судом покарання.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що п'яна водійка, яка "поцілувалася" із стовпом, намагалася підкупити патрульних.
 
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