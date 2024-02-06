06.02.2024 17:21 Дмитро Колонєй

Харківський митник заробив сотні тисяч на хабарах

Відправили за грати іспектора харківської митниці.

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Діяв хабарник у період з липня по вересень 2016 року ділок встиг отримати «під своїм впливом» майже 300 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили митника та повідомили йому про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова його визнано винним і відправлено за грати на 6 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, у тому числі органах Державної митної служби, строком на 3 роки, з конфіскацією всього особистого належного йому майна.

Прокурори Харківської обласної прокуратури посилили вирок в суді апеляційної інстанції: рішення суду першої інстанції залишено у силі та додатково митника позбавлено спеціального звання радника податкової та митної служби другого рангу.

Митника звільнено із займаної посади. Після оголошення вироку судом апеляційної інстанції його взято під варту в залі суду. Наразі він відбуває призначене судом покарання.