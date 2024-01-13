13.01.2024 11:31 Дмитро Колонєй

ДТП у Харкові: п'яна водійка "поцілувалася" із стовпом

Жінка у Харкові намагалася підкупити патрульних.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, у Харкові в ніч на 13 січня 2024 року, патрулюючі Шевченківський район, правоохоронці отримали виклик на ДТП. - водійка авто Volkswagen зіштовхулася зі стовпом.

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Жінка була нетвереза, тож інспектори почали роз'яснювати їй подальші дії згідно з чинним законодавством. Кермувальниця почала пропонувати правоохоронцям хабар у сумі 100 доларів США за "За не притягнення до відповідальності". Хоча патрульні неодноразові попереджали її про кримінальну відповідальність за цю пропозицію, вона не реагувала.

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Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.