13.01.2024 11:31 Дмитро Колонєй
ДТП у Харкові: п'яна водійка "поцілувалася" із стовпом
Жінка у Харкові намагалася підкупити патрульних.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, у Харкові в ніч на 13 січня 2024 року, патрулюючі Шевченківський район, правоохоронці отримали виклик на ДТП. - водійка авто Volkswagen зіштовхулася зі стовпом.
Жінка була нетвереза, тож інспектори почали роз'яснювати їй подальші дії згідно з чинним законодавством. Кермувальниця почала пропонувати правоохоронцям хабар у сумі 100 доларів США за "За не притягнення до відповідальності". Хоча патрульні неодноразові попереджали її про кримінальну відповідальність за цю пропозицію, вона не реагувала.
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про харківську чиновницю, яка вимагала хабар
та судовий вирок, який їй винесли.
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