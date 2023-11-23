23.11.2023 10:21 Рита Парфенова

Харківській чиновниці, яка вимагала хабар, оголосили судовий вирок

Тюремний вирок отримала голова однієї з харківських МСЕК, яка «нажилась» на видачі висновку для особи з інвалідністю.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, жінку засуджено до пʼяти років увʼязнення.

Прокурори довели, що у липні 2021 року до голови однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій у Харкові звернулась жінка, яка є інвалідом з дитинства ІІІ групи, з метою отримання висновку про час настання інвалідності для оформлення у подальшому належних їй соціальних виплат.

Службовиця, усвідомлюючи, що невидача висновку про час настання інвалідності або штучне створення затримки видачі такого висновку погіршить матеріальне становище жінки, повідомила їй, що може у стислий термін видати їй висновок. Проте вона поставила умову жінці, що це буде «коштувати» 7000 грн, інакше вона взагалі не видасть вказану довідку.

Злякавшись, жінка відповіла, що в неї з собою тільки 2000 грн. Голова МСЕК запропонувала прийти до неї іншим разом та принести всю суму.

Службовиця особисто склала висновок про час настання інвалідності, відповідно до якого жінка могла бути інвалідом до досягнення 18-річного віку, підписала його та завірила печаткою.

У серпні 2021 року під час передачі грошей службова особа була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

У суді обвинувачена свою вину не визнала. Вона пояснила, що під час передачі грошей погано себе почувала, тому навіть не зрозуміла, що за «папірці» надала їй потерпіла.

Київський районний суд м. Харкова визнав її винною в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки з конфіскацією всього майна.

Триває строк на апеляційне оскарження.