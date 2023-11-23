23.11.2023 09:40 Рита Парфенова

У Харкові з'явиться своя система оповіщення

Протягом наступного року у місті Харкові зроблять власну систему оповіщення повітряних тривог.



Фото: РЕДПОСТ

. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«У зв'язку з законом, який набирає чинності, нам потрібно протягом 2024 року зробити власну систему оповіщення повітряних тривог. І ми це робимо», – сказав він.

За словами мера міста, до розробки системи будуть залучені сучасні технології. Відповідне проєктне рішення місто вже має.

«Ми виділили кошти на це і будемо проводити упродовж року таку роботу для того, щоб харків'яни були у безпечних умовах», – підкреслив Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що система, яка розробляється, буде швидше реагувати на всі можливі виклики.

«Вона (система - прим. ред.) буде встановлена по всіх районах міста Харкова і все мешканці міста матимуть можливість слухати цю повітряну тривогу і відповідно реагувати. Це міри безпеки, які ми будемо здійснювати, щоб зберегти життя наших харків'ян», – зазначив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що затверджена Програма відновлення пошкодженого (зруйнованого) відомчого житлового фонду всіх форм власності у місті Харкові на 2024-2028 роки.