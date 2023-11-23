23.11.2023 09:40 Рита Парфенова
У Харкові з'явиться своя система оповіщення
Протягом наступного року у місті Харкові зроблять власну систему оповіщення повітряних тривог.
Фото: РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«У зв'язку з законом, який набирає чинності, нам потрібно протягом 2024 року зробити власну систему оповіщення повітряних тривог. І ми це робимо», – сказав він.
За словами мера міста, до розробки системи будуть залучені сучасні технології. Відповідне проєктне рішення місто вже має.
«Ми виділили кошти на це і будемо проводити упродовж року таку роботу для того, щоб харків'яни були у безпечних умовах», – підкреслив Ігор Терехов.
Міський голова зазначив, що система, яка розробляється, буде швидше реагувати на всі можливі виклики.
«Вона (система - прим. ред.) буде встановлена по всіх районах міста Харкова і все мешканці міста матимуть можливість слухати цю повітряну тривогу і відповідно реагувати. Це міри безпеки, які ми будемо здійснювати, щоб зберегти життя наших харків'ян», – зазначив Ігор Терехов.
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