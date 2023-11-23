23.11.2023 09:12 Рита Парфенова

У деокупованому місті Харківщини склали шлюб понад 200 молодят

З моменту деолкупації міста Балаклея понад 200 пар взяли шлюб у громаді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на відділ комунікації з громадськістю Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



З моменту визволення міста Балаклія від окупантів пройшло вже понад рік, і місцеві жителі продовжують проявляти непохитність українського духу та налаштованість на переможне майбутнє. Наприклад, показовим є кількість зареєстрованих шлюбів у громаді. Після деокупації фахівці Балаклійського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зафіксували понад 200 пар молодят.



Ірина Свістун, начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, підкреслила цю тенденцію, наголошуючи на позитивних змінах в суспільстві: «Яскравим прикладом є зареєстровані в громаді шлюби. Так, з моменту деокупації фахівці Балаклійського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції засвідчили стосунки понад 200 пар молодят. Зокрема близько 160 родин утворилося саме з початку 2023 року».



Не лише в Балаклії, але й загалом на Харківщині за десять місяців цього року фахівці Департаменту реєстрації актів цивільного стану зареєстрували понад 9100 шлюбів та видали майже 6300 свідоцтв про народження. Це свідчить про те, що любов перемагає, а громадяни виявляють позитивний настрій та впевненість у своєму майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.

Источник: Відділ комунікації з громадськістю Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

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