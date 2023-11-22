    
Главная Новини Харкова Влада У Харкові реорганізували два медичні заклади
22.11.2023  14:38   Рита Парфенова

У Харкові реорганізували два медичні заклади

Два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.

медицина

Відповідне рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Департамент охорони здоров’я вирішив створити мережу медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. 

З огляду на це Міський пологовий будинок №2 імені М. Х. Гельферіха та Міську клінічну лікарню №14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана приєднали до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання перейменована залізнична станція «Харків-Балашовський».

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, харків, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.11 Влада Безкоштовний проїзд у транспорті Харкова продовжили на поточний рік 22.11 Влада У міськраді Харкова перейменували управління 22.11 Влада У Харкові перейменували залізничну станцію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 