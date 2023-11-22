У Харкові реорганізували два медичні заклади

Два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.
Відповідне рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.
Департамент охорони здоров’я вирішив створити мережу медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.
З огляду на це Міський пологовий будинок №2 імені М. Х. Гельферіха та Міську клінічну лікарню №14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана приєднали до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.
Комментариев: 0
Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
влажность:
давление:
ветер: