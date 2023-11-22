22.11.2023 14:58 Рита Парфенова

Безкоштовний проїзд у транспорті Харкова продовжили на поточний рік

Внесено зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



Фото: ХМР

Відповідне рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації.



Згідно цих змін, збільшений обсяг субвенцій бюджету Харківської міської територіальної громади на:

відновлення об’єктів критичної інфраструктури - на 1, 2 млрд грн;

виплату грошової компенсації на придбання житла для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - 16,7 млн грн;

виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав - 2 млн грн;

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг - 500 тис. грн.



Також у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень збільшені видатки на забезпечення безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті на 60 млн грн, ремонт об’єктів теплозабезпечення - 40 млн грн, ремонт житлового фонду - 27,6 млн грн, зовнішнє освітлення міста - 20 млн грн. Крім того, 3 млн грн передбачено на облаштування захисних споруд у закладах освіти, і 49,3 млн грн буде спрямовано на підвищення рівня цивільного захисту населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.