Безкоштовний проїзд у транспорті Харкова продовжили на поточний рік

Внесено зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
Відповідне рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Згідно цих змін, збільшений обсяг субвенцій бюджету Харківської міської територіальної громади на:
відновлення об’єктів критичної інфраструктури - на 1, 2 млрд грн;
виплату грошової компенсації на придбання житла для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, - 16,7 млн грн;
виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав - 2 млн грн;
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту й утримання вулиць і доріг - 500 тис. грн.
Також у зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень збільшені видатки на забезпечення безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті на 60 млн грн, ремонт об’єктів теплозабезпечення - 40 млн грн, ремонт житлового фонду - 27,6 млн грн, зовнішнє освітлення міста - 20 млн грн. Крім того, 3 млн грн передбачено на облаштування захисних споруд у закладах освіти, і 49,3 млн грн буде спрямовано на підвищення рівня цивільного захисту населення.
Комментариев: 0
Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
влажность:
давление:
ветер: