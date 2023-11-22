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22.11.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові перейменували два комунальні підприємства

Депутати Харківської міської ради підтримали перейменування КП «Інфосіті» та КП «Харківжилбуд», передає РЕДПОСТ .

 
Відповідні рішення були ухвалені сьогодні, 22 листопада, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Тепер вони називатимуться, відповідно, Комунальне некомерційне підприємство «Інфосіті» та КП «Харківжитлобуд» (відповідно до стандартів українського правопису).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що два заклади охорони здоров’я міста Харкова реорганізували шляхом приєднання до Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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