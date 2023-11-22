22.11.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові змінили назви 26 вулиць

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 22 листопада, в місті перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками, передає РЕДПОСТ .



У Харкові змінили назви 26 вулиць



Так, пр. Героїв Сталінграда змінить назву на пр. Байрона. Вул. Абаканську перейменували на вул. Канівську (відповідно, пров. Абаканський стане пров. Канівським), вул. Мурманську - на вул. Затишну, вул. Хабаровську - на вул. Глухівську. Вул. Мінська тепер носитиме ім’я Дмитра Антоненка, вул. Чкалова - Вадима Манька, частина вул. Томської - Володимира Сосюри, а пров. Росинського стане пров. Пилипа Орлика.

За рішенням міськради вул. Адигейська відтепер називається вул. Євгена Храпка, в’їзд Росинського - в’їздом Івана Виговського, в’їзд Саранський - в’їздом Задунайським, частина вул. Томської - вул. Прилуцькою (так же і провулок), вул. Забайкальська - вул. Леонтовича, а однойменний провулок стане пров. Щедрика. Колишню вул. Моршанську перейменували на вул. Моршинську, вул. Новосибірську - на вул. Хортицьку, вул. Борисоглібську - на вул. Чигиринську, вул. Олександра Невського - на вул. Заїківську, вул. Перовської - на вул. Липовий Гай.

Колишня вул. Інтернаціональна називатиметься вул. Білоцерківською (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно), в’їзд Марата - в’їздом Полуничним, а пров. Моршанський - пров. Гадяцьким. Найбільша кількість перейменувань - в Основ’янському районі.

Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

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