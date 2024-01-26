26.01.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

Замість Пушкінської вулиця Григорія Сковороди: в Харкові перейменували 65 топонімів

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, вул. Пушкінська відтепер називається вул. Григорія Сковороди. Як Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніму є знаковим для міста.

«На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію», - зазначив Ігор Терехов.

Також за рішенням міськради вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську, вул. Омську - на вул. Бахмутську, вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську, вул. Псковську - на вул. Трускавецьку, а майдан Першого Травня - на майдан Іподрому.

Колишня вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською, вул. Дагестанська - вул. Синевирською, пров. Пермський - пров. Луцьким, вул. Пожарського - вул. Комунальників, вул. Смоленська - вул. Мукачівською, а пров. Ніколаєва - пров. Олешківським.

Вул. Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, пров. Адиґейський - Олега Гуцола, вул. Бородинівська - Юрія Пояркова, пров. Балашовський - Івана Лєщєнкова, вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка, вул. Уральська - Івана Щоголєва, а пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Найбільша кількість перейменувань - у Київському та Холодногірському районах. З повним списком перейменованих топонімів можна ознайомитися на сайті.

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