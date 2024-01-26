26.01.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

Харківська міська рада звернулася до Верховної Ради з питання запобігання бюджетній кризі

Міськрада схвалила звернення до голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева для сприяння недопущенню рішень і дій, які можуть призвести до втрат міського бюджету, передає РЕДПОСТ .

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 26 січня, на позачерговій сесії міськради.

Як зазначено у зверненні, внаслідок надання пільг зі сплати за землю харківським підприємцям та зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб з матеріального забезпечення військовослужбовців міський бюджет Харкова недоотримав 5,7 млрд грн.

Крім того, існує можливість внесення Харківської міської територіальної громади до списку зон, де ведуться активні бойові дії. А це призведе до втрати ще приблизно 4 млрд грн.

У зверненні говориться, що скорочення фінансового ресурсу міста значно обмежить можливості міста щодо усунення наслідків ворожої агресії та забезпечення належних умов життя городян. З огляду на це Верховну Раду закликають сприяти у підтримці життєдіяльності Харкова шляхом недопущення кризи у міському бюджеті.

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