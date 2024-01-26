26.01.2024 13:43 Рита Парфенова

У Харкові перейменували комунальне підприємство

На позачерговій сесії Харківської міської ради, яка відбулася 26 січня, депутати прийняли рішення про перейменування КП «Жилкомсервіс».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, метою перейменування КП «Жилкомсервіс» було приведення назви у відповідність до стандартів українського правопису.

Отже, тепер комунальне підприємство буде відоме під новою назвою - «Житлокомсервіс».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.