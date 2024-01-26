Ігор Терехов: У нас більше немає вулиці Пушкінської

У Харкові на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.
Міський голова Ігор Терехов прокоментував рішення міськради, передає РЕДПОСТ.
«Дуже важливе рішення було затвердження на сесії міської ради щодо перейменування вулиць. Ми перейменували 65 топонімів, і вони матимуть інші назви», – сказав він.
З новими назвами харківських вулиць, провулків та майданів можна буде ознайомитись на сайті міськради.
«Дуже знаковим для нас було перейменування вулиці Пушкінської. Тим паче що були прильоти туди, колосальні руйнації й поранені люди, на жаль. Тому вона носитиме ім'я Сковороди – це видатний діяч Харкова. Для нас це дуже знакова фігура і я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію. Тобто у нас більше немає вулиці Пушкінської», – резюмував Ігор Терехов.
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У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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