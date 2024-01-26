26.01.2024 12:24 Рита Парфенова

Ігор Терехов: У нас більше немає вулиці Пушкінської

У Харкові на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.



Фото: РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов прокоментував рішення міськради, передає РЕДПОСТ.



«Дуже важливе рішення було затвердження на сесії міської ради щодо перейменування вулиць. Ми перейменували 65 топонімів, і вони матимуть інші назви», – сказав він.



З новими назвами харківських вулиць, провулків та майданів можна буде ознайомитись на сайті міськради.



«Дуже знаковим для нас було перейменування вулиці Пушкінської. Тим паче що були прильоти туди, колосальні руйнації й поранені люди, на жаль. Тому вона носитиме ім'я Сковороди – це видатний діяч Харкова. Для нас це дуже знакова фігура і я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію. Тобто у нас більше немає вулиці Пушкінської», – резюмував Ігор Терехов.