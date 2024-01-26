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26.01.2024  12:43   Рита Парфенова

У бюджеті Харкова збільшили видатки на освіту та охорону здоров'я

Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні, 26 січня.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зміни внесено з метою приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Згідно з цим розпорядженням передбачена освітня субвенція для бюджету міста у розмірі 67,5 млн грн та дотація з держбюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в розмірі 24,2 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень було збільшено видатки:

  • на 30 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;
  • на 164,1 млн грн на забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств;
  • на 25,2 млн грн на фінансування військових частин.

Всі ці зміни здійснено за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.

 

Тэги:  сесія, бюджет, харків
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