У бюджеті Харкова збільшили видатки на освіту та охорону здоров'я

Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні, 26 січня.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.
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Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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