У бюджеті Харкова збільшили видатки на освіту та охорону здоров'я

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зміни внесено з метою приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Згідно з цим розпорядженням передбачена освітня субвенція для бюджету міста у розмірі 67,5 млн грн та дотація з держбюджету на утримання закладів освіти та охорони здоров’я в розмірі 24,2 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень було збільшено видатки:

на 30 млн грн на реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;

на 164,1 млн грн на забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств;

на 25,2 млн грн на фінансування військових частин.

Всі ці зміни здійснено за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень.