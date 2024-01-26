У Харкові прибирають вулиці та борються з наслідками негоди (фото)

Бригади КП "Шляхрембуд" продовжують ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з погодними умовами.
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Якщо ви хотіли заручитися чиєюсь опікою, найлегше зробити це саме сьогодні: люди з із задоволенням відчуватимуть свою значущість, виконуючи роль порадника.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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