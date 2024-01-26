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26.01.2024  13:06   Рита Парфенова

У Харкові прибирають вулиці та борються з наслідками негоди (фото)

Бригади КП "Шляхрембуд" продовжують ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з погодними умовами.

уборка снега

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раді, протягом останньої доби комунальники прибрали та вивезли понад 942 куб. м снігу, льоду і твердих побутових відходів. Крім того, використано 483 куб. м піщано-сольової суміші та 216 тонн солі для забезпечення безпеки на дорогах.

Комунальники провели підготовчі роботи та відновили асфальтобетонне покриття в місцях, де інженерні служби раніше виконували розриття, зокрема на вулицях Студентській, Алчевських, Чайковській та Мироносицькій.

уборка снега

На сьогодні, 26 січня, на дорогах міста працює 155 робітників та 90 одиниць спецтехніки підприємства, спрямованих на забезпечення належного стану доріг та тротуарів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби продовжують усувати наслідки ракетних обстрілів міста Харкова 23 січня.

уборка снега

Тэги:  благоустрій, сніг, харків
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