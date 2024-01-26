У Харкові прибирають вулиці та борються з наслідками негоди (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раді, протягом останньої доби комунальники прибрали та вивезли понад 942 куб. м снігу, льоду і твердих побутових відходів. Крім того, використано 483 куб. м піщано-сольової суміші та 216 тонн солі для забезпечення безпеки на дорогах.

Комунальники провели підготовчі роботи та відновили асфальтобетонне покриття в місцях, де інженерні служби раніше виконували розриття, зокрема на вулицях Студентській, Алчевських, Чайковській та Мироносицькій.

На сьогодні, 26 січня, на дорогах міста працює 155 робітників та 90 одиниць спецтехніки підприємства, спрямованих на забезпечення належного стану доріг та тротуарів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби продовжують усувати наслідки ракетних обстрілів міста Харкова 23 січня.