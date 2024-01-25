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25.01.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники закрили понад 4 тисячі вибитих ракетним ударом вікон

Комунальні служби продовжують усувати наслідки ракетних обстрілів міста Харкова 23 січня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» та КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, обстежують будинки на наявність інших пошкоджень, перевіряють стан дахів та фасадів, усувають їх аварійність.
 
Зараз відомо, що внаслідок обстрілів були пошкоджені 226 житлових будинків, серед них 45 - приватні. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Київському районі - 119 житлових будинків. Також постраждали будівлі в Холодногірському та Салтівському районах. Загалом було вибито понад 5,5 тис. вікон (більше 4,2 тис. віконних контурів комунальники вже закрили). 
 
Крім того, руйнацій зазнали 28 нежитлових будівель.Там налічується понад 1,2 тис. вибитих вікон, з них більше 200 - вже закриті. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селища Харківської області повертають газопостачання після обстрілів.
 
Тэги:  жкг, харків
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