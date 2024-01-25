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25.01.2024  11:04   

У селища Харківської області повертають газопостачання після обстрілів

У Харківській області «Газмережі» відновлюють газопостачання у селищах Рогань та Козача Лопань

Харківська філія «Газмережі»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Фахівці Харківської філії "Газмережі" оперативно втрутилися і ліквідували аварійні ситуації на газових мережах у селищі Рогань Харківського району після обстрілу росіянами. Внаслідок прильотів у селищі були пошкоджені газові комунікації п’яти житлових будинків.
 
У Липецькій громаді ремонт пошкоджених будинкових мереж проведено без припинення газопостачання. Також локалізовано наслідки перебиття газогонів окупаційними військами у селищі Козача Лопань.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 січня зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує «Газмережі».
Тэги:  газ, харків
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