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25.01.2024  10:27   Рита Парфенова

26 січня відбудеться сесія Харківської міської ради

Двадцять третя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 26 січня в дистанційному режимі.


Фото: РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
У порядку денному - 24 питання і «Різне».
 
Початок сесії - о 10:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 24 по 26 січня в Харкові проходить громадське обговорення щодо перейменування 65 топонімів у місті.
Тэги:  сесія, харків, тендер
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