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25.01.2024  09:16   Рита Парфенова

Громадське обговорення: які вулиці та майдани Харкова хочуть перейменувати

У Харкові проходить громадське обговорення у формі електронного опитування. Тема обговорення – перейменування 65 топонімів у місті.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.
 

Основні пропозиції до перейменування:

  1. Вул. Короленка назвати вул. Миколаївською.
  2. Вул. Ромена Роллана перейменувати на вул. Леся Курбаса.
  3. Вул. Омську змініти на вул. Бахмутську.
  4. Вул. Хабарова перейменувати на вул. Хладопромівську.
  5. Майдан Першого Травня назвати майданом Іподрому.
  6. Вул. Пушкінську перейменувати на вул. Григорія Сковороди.

Як долучитися до обговорення:

  • Ознайомтеся з усіма пропозиціями тут.
  • Подавайте свої пропозиції та думки за адресою: пл. Конституції, 7; або за електронною поштою: [email protected].
  • Також можна зв’язатися за телефоном: (057) 760-79-68.

Термін прийому пропозицій - з 24 по 26 січня. Долучайтеся до обговорення та робіть свій внесок у майбутнє міста!

Детальніше на офіційному сайті міста Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста із пропозицією перейменувати Пушкінську вулицю.

 

Тэги:  перейменування, харків
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