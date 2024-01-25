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25.01.2024  08:44   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини показали в прокуратурі (фото)

Ввечері 24 січня близько 21:30 ворог вдарив ракетами по передмістю Харкова, наносячи серйозні збитки цивільній інфраструктурі.

наслідки ракетного удару, село Велика Рогань, село Роздольне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У селі Велика Рогань, що в Харківському районі, понад 15 житлових будинків та автомобілі отримали значні пошкодження. У результаті атаки поранені 17-річний підліток та 60-річна жінка. Також дві жінки віком 39 та 26 років виявили гостру реакцію на стрес.

наслідки ракетного удару, село Велика Рогань, село Роздольне

Село Роздольне в Чугуївському районі потерпіло від ракетного удару, який призвів до пошкодження будівель цивільного підприємства.

наслідки ракетного удару, село Велика Рогань, село Роздольне

Висновок слідства вказує на те, що ворог використав ракети типу С-300, атакуючи з території Бєлгородської області РФ.

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора. Дії вже розпочато за процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області, і розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 січня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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