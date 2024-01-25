Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини показали в прокуратурі (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У селі Велика Рогань, що в Харківському районі, понад 15 житлових будинків та автомобілі отримали значні пошкодження. У результаті атаки поранені 17-річний підліток та 60-річна жінка. Також дві жінки віком 39 та 26 років виявили гостру реакцію на стрес.

Село Роздольне в Чугуївському районі потерпіло від ракетного удару, який призвів до пошкодження будівель цивільного підприємства.

Висновок слідства вказує на те, що ворог використав ракети типу С-300, атакуючи з території Бєлгородської області РФ.

Прокурори, спільно зі слідчими поліції, вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора. Дії вже розпочато за процесуального керівництва Харківської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області, і розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 січня 2024 року.