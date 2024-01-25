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25.01.2024  08:03   

ЗСУ відбили 6 атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі села Синьківка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.
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Авіаційних ударів зазнали населены пункти Земляний Яр, Зибине, Красне Перше, Табаївка, Піщане Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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