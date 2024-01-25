25.01.2024 07:30 Рита Парфенова

25 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Православна церква України 25 січня за новим стилем вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.

У народному календарі день називається Григорій-веснопокажчик. Казали, що буде день до полудня – такою буде і перша половина наступної зими. Відповідно, частина дня з обіду до вечора передбачала погоду на другу половину.

У народне свято 25 січня було прийнято здійснювати добрі вчинки. Люди вірили, що зроблене в цю дату добро пізніше повернеться в подвійному розмірі. Тому в цю дату віддавали непотрібні речі біднякам, робили пожертвування і в цілому безоплатно допомагали близьким. Однак про зроблене 25 січня добро розповідати нікому не можна, інакше святий Григорій покарає хвальків.



25 січня здавна вважається вдалою датою для самотніх людей. У них в цей день дуже хороший шанс знайти пару, особливо якщо здійснювати добрі вчинки. А для того, щоб завоювати коханого або кохану, в це народне свято потрібно зробити для коханої людини щось хороше безоплатно.



Торговці цього дня носили з собою припасований заздалегідь заговорений шматочок цукру. Вважалося, що це обіцяє успіх у комерції.



Квіти, подаровані жінці у Григор'єв день, приносять щастя.

За Юліанським календарем, 25 січня Православна церква вшановує святу мученицю Тетяну Римську. Друга, давніша назва свята – Бабин кут. Так називалося місце біля печі, де були предмети домашнього начиння, і де господиня проводила багато часу. Це місце також називалося сонечком. На честь цього на Тетянин день «величуха» (старша господиня в сім'ї) пекла коровай, що символізує сонце. Вона ж діставала його з печі і, давши хліб охолонути, ділила між членами сім'ї. Кожному мав дістатись бодай шматочок.

Що не можна робити 25 січня

Не можна хвалитися своїми справами і фінансовим становищем, розпускати чутки про себе.

25 січня варто бути скромнішим, щоб уникнути біди.

Стригти волосся, голитися і обрізати нігті в цей день - до проблем зі шлунком.

Заборонено плювати собі під ноги, інакше в майбутньому поїздки будуть нещасливими.

Не варто багато базікати, пліткувати і говорити даремно в цей день.

Також варто з великою обережністю загадувати бажання, оскільки вони можуть збутися зовсім не так, як ви очікуєте.

Нікому не розповідайте про свої гріхи, тривоги і недобрі вчинках, щоб не накликати на себе ще більшу біду.

Також цього дня

У 1759 року народився Роберт Бернс, шотландський поет.



1858 – відбулося перше виконання весільного маршу Мендельсона. Взагалі всесвітньо визнаний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона-Бертольді був написаний в 1843 для вистави Вільяма Шекспіра «Сон в літню ніч». Через п'ятнадцять років англійська принцеса Вікторія Адельгейд обрала цей марш для церемонії одруження з кронпринцем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом IV. З цього дня марш Мендельсона став найпопулярнішим весільним маршем.



1874 – народився Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник-прозаїк та драматург.



1882 – народилася Вірджинія Вулф, англійська письменниця.



1915 – Александер Грейам Белл вперше демонструє можливості винайденого ним телефону, зв'язавши Нью-Йорк із Сан-Франциско.



1949 – вперше було вручено американську телевізійну премію «Еммі» (телевізійний аналог премії «Оскар»).



1978 – народився Володимир Зеленський, чинний президент України.



1985 – народилася Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман), українська співачка та телеведуча.



1993 – на орбітальній станції «Мир» відбулася перша у світі мистецька виставка. Експонувалися роботи українського художника та режисера Ігоря Подольчака.



2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій.

за Юліанським календарем: Галактіон, Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.