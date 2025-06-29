29 червня російський БпЛА влучив у цивільну машину на трасі в Купʼянському районі Харківщини. Внаслідок обстрілу загинув 63-річний пасажир, ще один чоловік отримав поранення.
У момент удару в машині перебували двоє цивільних чоловіків. Внаслідок атаки 63-річний пасажир загинув на місці. Водій, 59-річний чоловік, отримав вибухові поранення. Його госпіталізовано.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Купʼянського районного управління поліції, а також вибухотехніки й криміналісти.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.
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