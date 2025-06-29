29.06.2025 13:39 Рита Парфенова

Дрон влучив у ВАЗ із причепом на трасі Куп’янського району — подробиці інциденту (фото)

29 червня російський БпЛА влучив у цивільну машину на трасі в Купʼянському районі Харківщини. Внаслідок обстрілу загинув 63-річний пасажир, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 червня близько 8:00 на трасі Приколотне–Вільхуватка в Купʼянському районі Харківської області російські військові атакували цивільний автомобіль «ВАЗ» із причепом за допомогою FPV-дрона.

У момент удару в машині перебували двоє цивільних чоловіків. Внаслідок атаки 63-річний пасажир загинув на місці. Водій, 59-річний чоловік, отримав вибухові поранення. Його госпіталізовано.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Купʼянського районного управління поліції, а також вибухотехніки й криміналісти. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 08:30 дрон влучив у легковик на трасі до села Приколотне.