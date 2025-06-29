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29.06.2025  13:39   Рита Парфенова

Дрон влучив у ВАЗ із причепом на трасі Куп’янського району — подробиці інциденту (фото)

29 червня російський БпЛА влучив у цивільну машину на трасі в Купʼянському районі Харківщини. Внаслідок обстрілу загинув 63-річний пасажир, ще один чоловік отримав поранення.

ворожий дрон атакував ВАЗ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
29 червня близько 8:00 на трасі Приколотне–Вільхуватка в Купʼянському районі Харківської області російські військові атакували цивільний автомобіль «ВАЗ» із причепом за допомогою FPV-дрона.

У момент удару в машині перебували двоє цивільних чоловіків. Внаслідок атаки 63-річний пасажир загинув на місці. Водій, 59-річний чоловік, отримав вибухові поранення. Його госпіталізовано.

ворожий дрон атакував ВАЗ
 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Купʼянського районного управління поліції, а також вибухотехніки й криміналісти.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 08:30 дрон влучив у легковик на трасі до села Приколотне. 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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