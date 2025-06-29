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29.06.2025  14:47   Рита Парфенова

У Харкові під вартою 16-річний підліток, якого підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка

Правоохоронці затримали 16-річного мешканця Богодухова, якого підозрюють у вбивстві 30-річного чоловіка в Харкові.

16-річного юнака підозрюють у вбивстві чоловіка в Харкові

У Харкові взято під варту 16-річного жителя міста Богодухів, якого підозрюють у навмисному вбивстві 30-річного чоловіка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч з 19 на 20 червня 2025 року підліток перебував у будинку на вулиці Абрамівській, де мешкав потерпілий. Між ними виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні.

Юнак вдарив чоловіка молотком по голові, після чого, коли той втратив орієнтацію, наніс йому ще дев’ять ножових ударів — один у шию та кілька по голові й руці.

16-річного юнака підозрюють у вбивстві чоловіка в Харкові

Від отриманих травм чоловік помер на місці. За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала відкрита черепно-мозкова травма.

Після вбивства нападник утік, але був затриманий правоохоронцями.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річному громадянину за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд задовольнив клопотання прокуратури й обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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Тэги:  вбивство, прокуратура, харків
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