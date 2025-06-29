29.06.2025 16:07 Рита Парфенова

У Харкові залишаються без скління 106 тисяч вікон

У Харкові з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено понад 220 тисяч вікон у будинках.



Фото: ХМР

Наразі потребують заміни ще 106 тисяч, більшість із них – у житлових квартирах. Такі дані озвучив міський голова Ігор Терехов 29 червня в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.

За словами мера, на сьогодні у місті залишається близько 106 тисяч вікон, які потребують заміни. Із них 75 тисяч – у квартирах і приватних будинках, решта – в під’їздах.

Терехов зазначив, що встановлення вікон здійснюється завдяки державній програмі «єВідновлення», допомозі міжнародних фондів і волонтерів. Водночас у місті зберігається дефіцит склопакетів.

«Ми постійно працюємо над цією проблемою, залучаємо партнерів. Попереду – опалювальний сезон, і дуже важливо, щоб в оселях містян взимку було тепло», – наголосив очільник Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту допомогти зі склінням зруйнованих будинків до зими.