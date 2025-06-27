27.06.2025 16:17 Рита Парфенова

Харкову потрібні вікна: Ігор Терехов звернувся до мирової спльноти про допомогу

Мер Харкова Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту допомогти зі склінням зруйнованих будинків до зими.



Фото: РЕДПОСТ

У Харкові триває критична ситуація з відновленням зруйнованого скління в житлових будинках. З початку повномасштабної війни в місті вибито понад 220 тисяч вікон, і більшість із них — у житловому секторі. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у публічному зверненні, оприлюдненому 27 червня, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, понад 71 тисяча вікон були пошкоджені у квартирах харків’ян, ще 35 тисяч — у під’їздах. Найбільше руйнувань зафіксовано на Салтівці та в Київському районі. Через нестачу виробничих потужностей для виготовлення віконних блоків у місті досі масово використовують OSB-плити для тимчасового закриття отворів — іноді по кілька разів в одному й тому ж місці через повторні обстріли.

Ігор Терехов підкреслив, що зима невпинно наближається, а наявних ресурсів недостатньо для належної підготовки житлового фонду. «Наших виробничих потужностей не вистачає навіть для Харкова. А є ще вся Україна», – зазначив він.





Очільник міста також повідомив, що в Харкові працюють мобільні ЦНАПи для пришвидшення оформлення документів на відновлення. В межах міжнародної допомоги вже встановлено 12 тисяч нових вікон, ще 3 тисячі — в процесі монтажу. Програма «єВідновлення» надала підтримку понад 13 тисячам родин. Утім цього все ще недостатньо.

У зверненні мер закликав уряди країн, міжнародні організації, благодійні фонди та бізнес долучитися до спільних зусиль із відновлення Харкова.

«Харкову потрібні вікна. Бо вікна - це не тільки про тепло. Це про життя. Про дітей, які мають засинати в безпеці, а не за OSB-плитами. Ми можемо це виправити. Разом. Звертаємося до всіх, хто має змогу змінити ситуацію: до урядів країн і міст-партнерів, міжнародних організацій, благодійних фондів і представників бізнесу. Об’єднаймо зусилля, щоб усі діти, усі сім'ї в Харкові зустріли зиму в теплі та безпеці!», – наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов провів переговори з надзвичайним і повноважним послом Албанії Філо Херналом щодо відбудови інфраструктури міста та подальшої співпраці.