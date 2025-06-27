27.06.2025 16:50 Рита Парфенова

На Харківщині відбито атаки біля Вовчанська, Петропавлівки та Новоплатонівки, обстріляно прикордонні села

Українські захисники відбили штурми ворога на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Артилерійських обстрілів зазнали прикордонні населені пункти Тимофіївка та Відродженівське.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки російських сил поблизу населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка.

На Куп’янському напрямку противник зробив одну спробу просування в напрямку позицій українських підрозділів у районі Новоплатонівки, але також був зупинений.

Окрім штурмових дій, загарбники продовжують обстріли прикордонних територій Харківської області. Під артилерійський вогонь потрапили села Тимофіївка та Відродженівське.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області.