27.06.2025 17:08 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть жінку, яка передавала окупантам координати українських військових

46-річну мешканку Харкова, яка співпрацювала з російськими спецслужбами й передавала дані про розташування Сил оборони, обвинувачують у державній зраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 46-річної жительки Харкова, яку обвинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що жінка, яка офіційно ніде не працювала, добровільно пішла на співпрацю з представником російської спецслужби. Вона підтримувала антиукраїнські погляди та навіть письмово підтвердила свою готовність допомагати агресору, написавши відповідну розписку.

За вказівкою куратора вона перевіряла визначені локації у Харкові, з'ясовувала, чи перебувають там українські військові, фіксувала їхнє місцезнаходження та передавала отриману інформацію у вигляді текстових повідомлень і скріншотів карт із позначками. Встановлено, що ці дані використовувалися ворогом для планування прицільних ударів по місту.

Жінку було викрито правоохоронцями та взято під варту. Наразі вона очікує судового розгляду в Київському районному суді Харкова. За скоєне їй загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

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