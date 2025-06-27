27.06.2025 17:43 Рита Парфенова

Росіяни завдали ракетний удар по Чугуєву: троє поранених, один у важкому стані

Унаслідок російського ракетного удару 27 червня по місту Чугуїв Харківської області травмовано щонайменше трьох осіб. На місці працюють екстрені служби.

Близько п'ятої години вечора 27 червня російські війська завдали чергового ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Станом на поточний момент відомо про трьох поранених: один із них у важкому стані, ще двоє — отримали травми середньої тяжкості.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні та екстрені служби працюють на місці події.

Кількість потерпілих може зрости — триває уточнення наслідків обстрілу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 червня ворог атакував Харків безпілотником. За попередньою інформацією, під удар потрапив Індустріальний район міста. Того ж дня ворог повторно завдав удару по місту.