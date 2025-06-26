26.06.2025 16:30 Рита Парфенова

Колаборанта з Ізюмського району засудили до 7 років ув’язнення за роботу в окупаційній адміністрації

Житель Борівської громади під час окупації добровільно обіймав керівну псевдопосаду у «владі» загарбників — його вину доведено, вирок передбачає реальний строк та конфіскацію майна.



Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, суд засудив до семи років позбавлення волі 45-річного мешканця Борівської територіальної громади Ізюмського району, який у 2022 році під час окупації Харківщини добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Чоловік обіймав псевдопосаду «помічника начальника Борівського територіального управління» у так званій військово-цивільній адміністрації на окупованій частині Ізюмщини. На цій «посаді» він сприяв формуванню вертикалі влади держави-агресора, допомагав ворогу у питаннях благоустрою захоплених сіл, а також брав участь у нарадах окупаційного керівництва.

СБУ викрила та затримала фігуранта восени 2022 року під час стабілізаційних заходів після звільнення регіону. Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив покарання – 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також йому заборонено обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування протягом 15 років.

Обвинувальний вирок поки не набрав законної сили – триває розгляд апеляційної скарги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть чоловіка, який передавав ворогу координати українських військових.