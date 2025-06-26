26.06.2025 15:56 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть чоловіка, який передавав ворогу координати українських військових

38-річний мешканець Харківського району збирав інформацію про позиції ЗСУ та поширював її через проросійські Telegram-канали. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з агресором.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя Харківської області, який під час воєнного стану збирав і передавав ворогу дані про місця дислокації українських захисників. За даними слідства, 38-річний чоловік мав проросійські погляди, активно коментував у ворожих Telegram-каналах, виправдовував збройну агресію рф, називав окупантів «героями» та чекав на «визволення».

Ці висловлювання привернули увагу представників держави-агресора, які залучили чоловіка до співпраці. На їхнє замовлення він пересувався околицями Харкова, фіксував координати розташування підрозділів Сил оборони України та передавав ці дані ворогу. Зіблена інформація могла бути використана для нанесення ударів по військових об’єктах.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у фігуранта мобільний телефон із доказами його підривної діяльності. Чоловіку інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ) та публічне виправдовування збройної агресії рф (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося слідчими поліції за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.

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