Ворог атакував позиції ЗСУ на Харківщині дев’ять разів – один бій триває

Російські війська здійснили п’ять атак поблизу населених пунктів Харківщини на Південно-Слобожанському напрямку та чотири на Куп’янському – українські захисники тримають оборону, один бій триває.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби на Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили п’ять спроб прориву оборони ЗСУ в районах населених пунктів Глибоке, Зибине, Кам’янка, Кіндрашівка та Мала Шапківка. Усі атаки були відбиті – українські захисники дали відсіч.
На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки – в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю. Один з боїв станом на цей час ще триває.
Українські сили оборони тримають позиції й продовжують стримувати агресора.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
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