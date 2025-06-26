    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області
26.06.2025  08:40   Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів загинула людина, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Петро-Іванівка Дворічанської громади загинув 60-річний чоловік.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 8 приватних будинків (с. Григорівка); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено будівлю кафе, скління п'ятиповерхового будинку (м. Ізюм).
Упродовж минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.06 Надзвичайні події Житель Харківської області підпалював залізничне обладнання 26.06 Надзвичайні події Підтримувала ідею щодо окупації Харкова: СБУ викрила пропагандистку 26.06 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 