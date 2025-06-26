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26.06.2025  08:50   Віталій Хіневич

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

Підприємству необхідні трактористи та водії вантажівки з відповідними категоріями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківблагоустрій".
 
КП "Харківблагоустрій" пропонує:
 
  • офіційне працевлаштування;
  • стабільну заробітну плату без затримок;
  • повний соціальний пакет;
  • можливість бронювання для працівників;
  • роботу в районі міста за місцем проживання.
За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: (050) 401-51-13.
 
Також зазначається, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на об'єктах «Харківводоканалу» замінили понад 750 люків з початку року.
 
Тэги:  робота, харків
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