Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

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Гороскоп на 26 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятиме емоціям, новизні та бажанню спілкування, тоді як звичні справи здаватимуться нудними. Уникайте суперечок – навіть дрібниці можуть стати причиною конфлікту.

Прогноз погоди у Харкові на 26 червня У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.