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26.06.2025  09:25   Віталій Хіневич

На Харківщині сапери-кінологи ДСНС залучають службових собак до розмінування сільськогосподарських угідь

На звільнених територіях Харківської області тривають роботи з гуманітарного розмінування. Щоб зробити цей процес безпечнішим і ефективнішим, піротехнічні підрозділи ДСНС активно залучають кінологічні розрахунки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Спеціально навчені службові собаки допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети на сільськогосподарських полях, які в майбутньому мають знову давати врожай. 
 
 
Завдяки чутливому нюху чотирилапі помічники здатні знаходити вибухівку навіть під шаром ґрунту, що значно знижує ризики для людей та пришвидшує процес розмінування.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
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