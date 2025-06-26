26.06.2025 09:25 Віталій Хіневич

На Харківщині сапери-кінологи ДСНС залучають службових собак до розмінування сільськогосподарських угідь

На звільнених територіях Харківської області тривають роботи з гуманітарного розмінування. Щоб зробити цей процес безпечнішим і ефективнішим, піротехнічні підрозділи ДСНС активно залучають кінологічні розрахунки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Спеціально навчені службові собаки допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети на сільськогосподарських полях, які в майбутньому мають знову давати врожай.

Завдяки чутливому нюху чотирилапі помічники здатні знаходити вибухівку навіть під шаром ґрунту, що значно знижує ризики для людей та пришвидшує процес розмінування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами.