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26.06.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами

Загалом протягом доби з 25 по 26 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.
 
Ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 9,6 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 163 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  події, харків
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