26.06.2025 15:29

На Вовчанщині пораненого ударом FPV-дрону чоловіка евакуювали поліцейські

70-річний місцевий мешканець отримав поранення на власному подвір’ї після атаки російського безпілотника. Наступного дня він звернувся до офіцера поліції, який оперативно доправив його до лікарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селі на Вовчанщині 25 червня внаслідок удару російського FPV-дрону поранення отримав 70-річний цивільний. В момент атаки чоловік перебував на своєму подвір’ї. Наступного дня він звернувся до поліцейського офіцера громади, який оперативно евакуював потерпілого та передав його медикам.

За фактом ворожої атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці нагадують: жителі населених пунктів, які зазнають постійних обстрілів, можуть звертатися по допомогу до територіальних підрозділів поліції або на спецлінію «102» щодо евакуації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.