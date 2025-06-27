27.06.2025 15:50 Рита Парфенова

У Дергачах водію, який наїхав на пішохода під час паркування, повідомили про підозру

Під час паркування заднім ходом 46-річний водій ВАЗ-21074 не переконався в безпечності маневру й травмував пішохода. Постраждалий отримав ушкодження середньої тяжкості.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У місті Дергачі Харківської області слідчі повідомили 46-річному водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило травмування людини.

Як повідомили в поліції, у травні під час паркування на спеціально відведених місцях для зупинки таксі водій автомобіля ВАЗ-21074 почав рухатися заднім ходом, не переконавшись у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося наїзд на чоловіка, який стояв позаду авто.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3.

Водію повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в полі біля села Борова Чугуївського району на Харківщині сталася смертельна ДТП – 17-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, не впорався з керуванням, машина перекинулася, і неповнолітній загинув на місці події.