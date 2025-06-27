У Дергачах водію, який наїхав на пішохода під час паркування, повідомили про підозру

Під час паркування заднім ходом 46-річний водій ВАЗ-21074 не переконався в безпечності маневру й травмував пішохода. Постраждалий отримав ушкодження середньої тяжкості.
Як повідомили в поліції, у травні під час паркування на спеціально відведених місцях для зупинки таксі водій автомобіля ВАЗ-21074 почав рухатися заднім ходом, не переконавшись у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося наїзд на чоловіка, який стояв позаду авто.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3.
Водію повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
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