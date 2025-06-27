27.06.2025 15:31

Архітектор Харкова: Готуємо Генплан разом з Фундацією Фостера, оновлюємо документи містобудування

Головний архітектор Харкова Антон Коротовських розповів, що в умовах війни ключовим завданням міста залишається стабільна робота інфраструктури та планування відбудови.

Міська влада Харкова зосереджена на оновленні містобудівної документації та розробці нових проєктів, які враховують реалії воєнного часу. Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Думка» розповів головний архітектор Харкова Антон Коротовських, передає РЕДПОСТ.

За його словами, у нинішніх умовах пріоритетом є забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури – теплопостачання, енергозабезпечення, водо- та газопостачання. Також важливо зберегти доступ харків’ян до якісних соціальних, медичних і освітніх послуг.

Коротовських зазначив, що у місті активно оновлюють містобудівну документацію та працюють над Генеральним планом розвитку Харкова, який розробляється у співпраці з Фундацією Нормана Фостера.

«Спочатку потрібно проаналізувати поточну ситуацію в місті, враховуючи регулярні обстріли та виклики відбудови. Генеральний план — це стратегічна основа для майбутнього розвитку Харкова», — наголосив головний архітектор.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові збудують унікальний Науковий парк – простір для роботи, освіти й дозвілля. Проєкт розробила Фундація Нормана Фостера.